إيفرتون وكريستال بالاس يتبادلان اللاعبين دوايت ماكنيل وبرينان جونسون

يخضع المهاجمان دوايت ماكنيل وبرينان جونسون للفحوصات الطبية اليوم /الإثنين/ قبل إتمام إتفاق انتقالهما بين ناديي إيفرتون وكريستال بالاس ، حيث سيوقع الجناحان عقودًا مبدئية لمدة أربع سنوات مع نادييهما الجديدين.

كان ماكنيل، البالغ من العمر 26 عامًا، على وشك الانتقال إلى سيلهرست بارك في بداية فبراير عندما وافق كريستال بالاس على صفقة إعارة تنتهي بالانتقال النهائي مقابل 20 مليون إسترليني هذا الصيف.

إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عدم استكمال الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد، على الرغم من أن ماكنيل كان قد اجتاز الفحص الطبي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي وخاض 45 مباراة دولية مع منتخب ويلز، هدف الفوز لتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي الذي انتهى بفوزهم 1-0 على مانشستر يونايتد في مايو 2025.

وبالنسبة لرينان جونسون انتقل إلى كريستال بالاس في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون إسترليني في يناير الماضي، حيث لم يسجل جونسون أي هدف في 26 مباراة خاضها مع بالاس في جميع المسابقات، بما في ذلك 13 مباراة كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أمام دوايت ماكنيل فقد انضم إلى إيفرتون قادمًا من بيرنلي مقابل 20 مليون إسترليني في يوليو 2022، وسجل 15 هدفًا في 128 مباراة في جميع المسابقات.

واحتل نادي إيفرتون المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بينما كان بالاس في المركز الخامس عشر، لكنه سيشارك في الدوري الأوروبي في موسم 2026-2027.

ويلتقي الفريقان في ملعب هيل ديكنسون يوم السبت الموافق 22 أغسطس، في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز.