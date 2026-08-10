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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى ظهر غدٍ

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، أنه بناءًا على تعليمات الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والمشرف العام علي الوحدة المركزية لمدارس المتفوقين والموهوبين ، تم مد التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى ظهر غدٍ الثلاثاء الموافق 11اغسطس 2026

وكان قد أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن التقدم هذا العام تقدم موحد لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس ، ويمكن للطالب عند تحديد رغباته كتابة اي من المدارس بما فيها متفوقين عين شمس ضمن الرغبات

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لإختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، فسيكون امتحان واحد وملف واحد وسيتم التوزيع طبقا للنقاط والرغبات والتنسيق للناجحين في اختبارات التقدم

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى تطبيق نظام جديد للتقييم بالنقاط يجمع بين كل أوجه التميز المطلوبة ، مؤكداً أنه ليس شرطا أبدا الحصول على نقاط في كل معايير التقدم 

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم  أن نقاط التقييم في اختبارات القبول في  في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تتمثل في :

  • التميز الدراسي (مجموع الإعدادية ونتيجة المواد) حتى ١٤ نقطة
  • التفوق العلمي حتى ١٠ نقاط
  • التفوق الرياضي حتى ١٠ نقاط

وقال نائب وزير التربية والتعليم : امتحانات التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هذا العام جديدة ، وبنوك اسئلتها جديدة وتعتمد تماما على ما حصله الطالب في المرحلة الإعدادية بالنسبة للرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، ذلك من خلال الضغط على :

https://exls.emis.gov.eg

موعد اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم المقررة لكل مدرسة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي المخصص للتقديم.

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