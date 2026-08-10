حلمي جاويش : تكريم المتفوقين استثمار في شباب مصر وبناء لمستقبل الوطن

شارك النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، في احتفالية حزب حماة الوطن لتكريم أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني، والتي أقيمت تقديرًا لتفوق الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، وعدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب والشخصيات العامة وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

وحرص النائب حلمي جاويش على المشاركة في الاحتفالية ومشاركة الطلاب وأسرهم الاحتفاء بما حققوه من تفوق، مؤكدًا أهمية تقدير النماذج المتميزة وتشجيعها على مواصلة النجاح، باعتبار أن دعم المتفوقين يمثل استثمارًا في الكفاءات الشابة التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.

دور أسر الطلاب في مساندتهم طوال مراحل الدراسة



وأكد جاويش أن التفوق الدراسي يمثل ثمرة للجهد والمثابرة، مشيدًا بدور أسر الطلاب في مساندتهم طوال مراحل الدراسة، وموجهًا التهنئة للطلاب على ما حققوه من نتائج متميزة، ومتمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجامعية والمهنية المقبلة.

وشملت الاحتفالية تكريم أوائل مختلف مسارات التعليم، بما في ذلك الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني، في إطار تقدير جهود الطلاب المتفوقين بمختلف التخصصات والمسارات التعليمية، وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم بنجاح.



وتأتي مشاركة النائب حلمي جاويش في الاحتفالية في إطار اهتمامه بدعم النماذج المتميزة من أبناء المحافظة، والمشاركة في الفعاليات التي تستهدف تحفيز الشباب والطلاب على التفوق والنجاح، بما يعزز ثقافة التميز وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة التعليم وبناء مستقبلهم.