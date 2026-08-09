متحف شرم الشيخ يستضيف ندوة تثقيفية للارتقاء بالتجربة السياحية

نظم متحف شرم الشيخ ندوة تثقيفية للعاملين بأحد الفنادق، بهدف نشر الوعي الأثري والثقافي، وتعزيز ارتباط العاملين بالحضارة المصرية وتراثها، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية أكثر ثراءً للزائرين.

وتضمنت الندوة نشاطًا تفاعليًا اعتمد على مطابقة صور القطع الأثرية ببطاقاتها الشارحة، ثم الإجابة عن أسئلة مستوحاة من المعلومات الواردة بها.

متحف شرم الشيخ

تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.