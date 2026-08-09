وفاة والد الشاعر محمد البوغة

أعلن الشاعر محمد البوغة، وفاة والده، على أن تقام صلاة الجنازة بمقابر العائلة بقرية بلقينا في المحلة الكبرى.

وقال الشاعر محمد البوغة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أبى الحاج مصطفى البوغة، فاللهم لك الحمد في السراء والضراء.. نسألكم الدعاء ونسأل الله القبول".

وأضاف: "تُقام صلاة الجنازة بالقاهرة اليوم الأحد 9 أغسطس بعد صلاة الظهر بمسجد الأمين بشبرا بجوار معهد ناصر، يتم الدفن بمقابر العائلة بقرية بلقينا بالمحلة الكبرى".

وتابع : "يُقام العزاء بالمحلة الكبرى يوم الأحد 9 أغسطس أمام منزل الحاج التهامي البوغة والحاج عبد الوهاب البوغة، كما يقام العزاء بالقاهرة يوم الإثنين 10 أغسطس بعد صلاة المغرب بمسجد الأمين بشبرا بجوار معهد ناصر".