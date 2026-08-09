تأييد المؤبد لمتهم وشقيقته أنهيا حياة عامل وأخفيا جثمانه داخل غرفة صرف صحي

قرّرت محكمة جنايات مستأنف المنيا تأييد حكم السجن المؤبد الصادر بحق متهم وشقيقته، بعد إدانتهما بقتل عامل عمدًا مع سبق الإصرار، وإخفاء جثمانه داخل غرفة صرف صحي مملوءة بالمياه.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية.



صدر الحكم برئاسة المستشار طه عبدالله عبدالعظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان محمود.

وكانت المحكمة قد نظرت الاستئناف المرفوع من المتهمين «عوض. ع. ن» وشقيقته «س. ع. ن. ع»، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي قضى بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، مع مصادرة أداة الجريمة، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل جريمة قتل عامل بالمنيا

وترجع أحداث القضية إلى أن المتهمين عقدا العزم وبيّتا النية على قتل المجني عليه «رجب. أ. م»، واستدرجاه إلى مسكن المتهمة الثانية بدائرة مركز غرب سمالوط.

وما إن حضر المجني عليه إلى المسكن، حتى قاما بتقييد يديه وقدميه، ثم خنقاه حتى فارق الحياة، وألقيا جثمانه داخل إحدى غرف الصرف الصحي، بقصد إخفاء الجريمة ومعالمها.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن نية القتل العمد توافرت في حق المتهمين بصورة يقينية، وأن ما ثبت بالأوراق كشف عن وجود إعداد مسبق للجريمة.

وتمثل ذلك في استدراج المجني عليه إلى مكان أُعد سلفًا بعيدًا عن أعين الناس، والاستعانة بالمتهمة الثانية في تنفيذ المخطط، ثم الاعتداء عليه حتى فقد القدرة على المقاومة، قبل خنقه بإحكام حتى فارق الحياة.