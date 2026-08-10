قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : توجيهات الرئيس تعيد الانضباط للسوق العقاري وتحمي الشواطئ كحق عام

النائب أسامة مدكور
النائب أسامة مدكور
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية وضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، تمثل خطوة مهمة لترسيخ الانضباط في السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين.

تشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية 

وقال مدكور إن توجيه الرئيس بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية في مختلف المحافظات يعكس توجهًا واضحًا نحو الرقابة على التنفيذ الفعلي وليس الاكتفاء بالوعود والتقارير، مؤكدًا أن المواطن الذي دفع أمواله والتزم بالتزاماته التعاقدية يجب أن يحصل على وحدته في الموعد المتفق عليه، وبالمواصفات والخدمات التي تم التعاقد بشأنها.

وأضاف أن ملف تأخير تسليم الوحدات واستكمال المرافق والبنية الأساسية لا يتعلق فقط بعلاقة تعاقدية بين المواطن والشركة، وإنما يرتبط بصورة أوسع بثقة المواطنين في السوق العقاري، مشددًا على أن استقرار السوق يبدأ من احترام التعاقدات وإنفاذ القانون ومحاسبة من يثبت مخالفته.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الرقابة الصارمة على الشركات غير الملتزمة لا تعني التضييق على الاستثمار، بل على العكس، فهي تخلق بيئة أكثر عدالة للمطورين الجادين، وتمنع الممارسات التي تسيء إلى القطاع وتضر بسمعة الشركات الملتزمة قبل أن تضر بالمواطن.

وأكد مدكور أن الدولة مطالبة خلال الفترة المقبلة بتحويل هذه التوجيهات إلى آلية مستدامة للمتابعة والمحاسبة، تضمن رصد نسب تنفيذ المشروعات، ومواعيد التسليم، واستكمال المرافق والخدمات، والتعامل سريعًا مع أي شكاوى أو مخالفات، بما يحقق حماية حقيقية للمشترين.

حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ

وفيما يتعلق بملف الشواطئ، أشاد مدكور بتوجيه الرئيس بضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط والقوانين، والتشديد على عدم إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

وشدد على أن الشواطئ المصرية جزء من الثروة الوطنية، والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إليها لا يتعارض مع الاستثمار السياحي، وإنما يضع الاستثمار في إطاره الصحيح، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية هي التي تحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة والمستثمر، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المجتمع.

وأشار إلى أن الرسالة الأهم في توجيهات الرئيس هي أن الدولة لا تقف ضد الاستثمار، لكنها في المقابل لن تسمح بأن يأتي الاستثمار على حساب حقوق المواطنين أو سيادة القانون، موضحًا أن المعادلة التي تحتاجها مصر هي استثمار قوي، وسوق منضبط، ومواطن محمي، ومستثمر جاد يحصل على كل التسهيلات في إطار القانون.

واختتم مدكور بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن المشروعات العقارية والشواطئ تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والرقابة الميدانية وسرعة التعامل مع المخالفات، بما يعزز ثقة المواطن، ويدعم الاستثمار الجاد، ويحافظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

تصوير فيلم فرصة سعيدة

بحضور مكي والكدواني.. تامر مرسي يحتفل ببدء تصوير «فرصة سعيدة»

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد