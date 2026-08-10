انتقد تل أبيب.. اختفاء غامض لمؤرخ روسي إسرائيلي بعد وصوله مطار بن جوريون

اختفى المؤرخ الروسي الإسرائيلي أرتيوم كيربيتشينوك المعروف بانتقاده لإسرائيل، بعد هبوطه في مطار بن جوريون الأسبوع الماضي.

وصل أرتيوم كيربيتشينوك، المقيم في روسيا، إلى إسرائيل، يوم 4 أغسطس الجاري؛ لحضور مؤتمر، لكن لم يُرَ منذ نزوله من الطائرة، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية.

وقد باءت محاولات التواصل معه من قبل عائلته وأصدقائه بالفشل.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، نقلاً عن وسائل الإعلام الروسية الرسمية، بأن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، تواصل مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذه القضية.

وتزعم داريا ميتينا، النائبة الروسية السابقة، عبر تطبيق “تيليجرام” أن جهاز الأمن العام (الشاباك) قد احتجز كيربيتشينوك.

وكتبت: بحسب صحيفة إزفستيا الروسية المرتبطة بالكرملين: "لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا... أرتيم إيفانوفيتش كيربيتشينوك في السجن، في أيدي الشرطة السرية الإسرائيلية "الشين بيت".