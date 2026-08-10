توجيه رئاسي لضمان حماية حقوق المواطن في النفاذ للشواطئ.. عماد الدين حسين يكشف التفاصيل

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على توجيه الرئيس السيسي بضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"،: "القانون يلزم أي قرية سياحية بالابتعاد 200 متر عن الشاطئ، ومن المفترض أن يكون الشاطئ ملك للجميع".

وتابع عماد الدين حسين: "قرى سياحية تتعامل مع الشواطئ المطلة عليها على أنها ملكية خاصة بالقرية السياحية فقط".

وتابع عماد الدين حسين: "الرئيس السيسي وجه ببحث كيفية ضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ على مستوى الجمهورية".

وأكمل عماد الدين حسين: "من الممكن أن تكون هناك شواطئ عامة للمواطنين، بإجراءات تنظيمية بسيطة؛ لضمان حقوق المواطن في استمتاع المواطن بالشواطئ".