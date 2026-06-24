غانا ضد إنجلترا.. كيروش يعلق بسخرية على الـVAR: "ربما ذهب لتناول القهوة"

أبدى المدير الفني لمنتخب غانا، البرتغالي كارلوس كيروش، سعادته الكبيرة بعد نجاح فريقه في حسم التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب التعادل السلبي أمام منتخب إنجلترا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء التعادل ليمنح المنتخبين أربع نقاط لكل منهما، ليقتربا معًا من ضمان العبور إلى الدور التالي قبل خوض الجولة الختامية من المجموعة.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أعرب كيروش عن فخره بلاعبيه، مؤكدًا أنهم قدموا أداءً قتاليًا والتزموا بالخطة الفنية بشكل كامل، وهو ما ساعدهم على تحقيق الهدف الأول بالتأهل.

وأشار مدرب غانا إلى أن مواجهة منتخب بحجم إنجلترا لم تكن سهلة، معتبرًا أن النتيجة في النهاية تعكس ما قدمه الفريقان داخل الملعب، مع تأكيده أن التعادل كان نتيجة منطقية.

وتحدث كيروش أيضًا عن الجانب التكتيكي، موضحًا أن فريقه اضطر إلى التعامل بحذر دفاعيًا في بعض فترات اللقاء، أمام قوة المنافس الهجومية، قبل أن يبدأ في فرض أسلوبه تدريجيًا وخلق بعض الفرص على المرمى.

لكن المباراة لم تخلُ من الجدل التحكيمي، حيث وجّه كيروش انتقادات ساخرة لتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، مشككًا في بعض قراراتها خلال اللقاء، بعدما شعر أن غانا لم تحصل على ركلة جزاء مستحقة.

وقال المدرب البرتغالي ساخرًا: “ربما ذهب حكم الفيديو لتناول القهوة”، في إشارة إلى عدم تدخل التقنية في بعض اللقطات المثيرة للجدل، قبل أن يضيف مازحًا أنه هو أيضًا يحب القهوة أحيانًا.

وخلال المؤتمر الصحفي، واصل كيروش حديثه بنبرة ساخرة، متسائلًا عن فاعلية تقنية الفيديو في البطولة، ومؤكدًا أن هناك قرارات كان يجب أن تُراجع بشكل مختلف، من بينها لعبة جدلية داخل منطقة جزاء إنجلترا.

وفي ختام تصريحاته، أوضح مدرب غانا أنه رغم الجدل التحكيمي، فإن الأجواء داخل معسكر الفريق إيجابية للغاية، مشددًا على أن الأهم تحقق بالفعل وهو التأهل إلى الدور المقبل، مع الاستعداد لخوض المواجهة الأخيرة أمام كرواتيا.