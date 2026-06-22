منتخب من ذهب.. يوسف الحسيني يرتدي تيشيرت الفراعنة على الهواء

ظهر الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور" مرتديا تيشيرت منتخب مصر للتعبير عن فرحته بفوز مصر على نيوزيلندا في كأس العالم .

وأبدى يوسف الحسيني فرحته وسعادته بتحقيق منتخب مصر اول فوز في منافسات كأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر .



وقال يوسف الحسيني :" حسام حسن أثبت أنه مكنش مجرد لاعب رائع وعظيم ولكنه أثبت مدير فني شاطر لأبعد الحدود".

وتابع يوسف الحسيني :" حسام حسن فاهم إمكانيات ونفسيات اللاعبين وحسام حسن عمل علاقات رائعة ومتينة مع اللاعبين ".

وأكمل يوسف الحسيني :" حسام حسن ضرب كل الشائعات التي خرجت عن علاقة حسام حسن باللاعبين في مقتل ، وحسام حسن عمل منتخب من ذهب ".

