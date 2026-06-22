بعد الفوز على نيوزيلندا.. منتخب مصر يقترب من سيناريو مرعب

خطا منتخب مصر الأول لكرة القدم خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وظهر الفراعنة بصورة قوية خلال اللقاء، ليعززوا فرصهم في عبور دور المجموعات والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية في النسخة التاريخية من المونديال، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وتقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سيناريوهات منافس مصر في دور الـ32

بات تحديد منافس منتخب مصر في الدور المقبل مرتبطًا بمركز الفريق في المجموعة السابعة، حيث تختلف المواجهات المحتملة وفقًا لترتيب الفراعنة النهائي بعد انتهاء مرحلة المجموعات.

وفي حال نجح منتخب مصر في الحفاظ على صدارة المجموعة، فإنه سيواجه أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث من مجموعات محددة، وهي الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.

وبحسب المعطيات الحالية، قد يكون المنافس المحتمل أحد منتخبات التشيك أو الإكوادور أو الرأس الأخضر أو السنغال أو الأردن. وفي هذا السيناريو، تقام مباراة مصر في دور الـ32 يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما إذا أنهى المنتخب دور المجموعات في المركز الثاني، سيواجه وصيف المجموعة الرابعة، التي تدور المنافسة فيها حاليًا بين منتخبي باراجواي وأستراليا، على أن تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فرصة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث

ولا تزال هناك فرصة أخرى أمام منتخب مصر للتأهل حتى في حال احتلال المركز الثالث، إذ يمكن للفراعنة العبور ضمن أفضل المنتخبات صاحبة هذا المركز.

وفي هذه الحالة، سيواجه المنتخب المصري متصدر المجموعة الثانية أو المجموعة التاسعة. ووفقًا للترتيب الحالي، يتواجد منتخب كندا على قمة المجموعة الثانية، بينما يتصدر منتخب فرنسا المجموعة التاسعة.

وفي حال مواجهة فرنسا، تقام المباراة في تمام الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو، مع بداية يوم الأربعاء الأول من يوليو. أما إذا كان المنافس منتخب كندا، ستقام المواجهة في السادسة صباح يوم الجمعة 3 يوليو.

مباراة إيران تحسم موقف الفراعنة

وتبقى المواجهة الأخيرة أمام منتخب إيران هي العامل الأهم في تحديد مصير منتخب مصر خلال دور المجموعات، حيث ستحدد نتيجتها المركز النهائي للفراعنة وهوية المنافس المقبل في الأدوار الإقصائية.

من جانبه، قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إغلاق ملف مباراة نيوزيلندا والتركيز سريعًا على مواجهة إيران، المقرر إقامتها في السادسة صباح السبت المقبل بتوقيت القاهرة، من أجل حسم بطاقة العبور بشكل رسمي.

قائمة منتخب مصر في المونديال

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم عددًا من أبرز نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح، وعمر مرموش، بجانب مجموعة من العناصر الشابة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في منافسات قوية تشهدها البطولة الأكبر عالميًا.

تاريخ مواجهات مصر وإيران

تاريخيًا، التقى منتخب مصر مع نظيره الإيراني في مواجهتين فقط قبل اللقاء المرتقب في كأس العالم.

وجاءت المواجهة الأولى عام 1975 وانتهت بفوز إيران بنتيجة 2-1، وسجل هدف مصر شاكر عبد الفتاح. بينما انتهت المباراة الثانية بين المنتخبين بالتعادل 1-1 عام 2000، قبل أن يحسم الفراعنة الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، وكان هدف مصر في اللقاء سجله حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب.

يعيش منتخب مصر حالة من التفاؤل بعد الانتصار على نيوزيلندا والاقتراب من التأهل، لكن مواجهة إيران ستظل المحطة الأهم لتحديد شكل رحلة الفراعنة في الأدوار المقبلة. ويسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى مواصلة الأداء القوي وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في نسخة استثنائية من كأس العالم.