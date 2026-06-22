طريق منتخب مصر المحتمل في دور الـ32 من كأس العالم 2026

يترقب منتخب مصر حسم موقفه في دور المجموعات، وسط عدة سيناريوهات محتملة تحدد منافسه في دور الـ32، وكذلك طريقه في الأدوار الإقصائية التالية.

في حال التأهل متصدرًا للمجموعة

يواجه منتخب مصر، في حال تأهله إلى دور الـ32 متصدرًا للمجموعة، صاحب أفضل مركز ثالث من إحدى المجموعات الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.

وتضم أبرز المنتخبات المرشحة لهذه المراكز:

المجموعة الأولى: التشيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: الإكوادور، كوت ديفوار.

المجموعة الثامنة: الرأس الأخضر، السعودية، أوروجواي.

المجموعة التاسعة: السنغال، العراق، النرويج.

المجموعة العاشرة: الجزائر، الأردن، النمسا.

وفي هذه الحالة، تقام مباراة دور الـ32 يوم الأربعاء 1 يوليو في مدينة سياتل، عند الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي دور الـ16، من المحتمل أن يصطدم الفراعنة بمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

في حالة التأهل وصيفًا للمجموعة

يلعب منتخب مصر أمام وصيف المجموعة الرابعة، الذي تشير المؤشرات الحالية إلى أن المنافس الأقرب سيكون باراجواي أو أستراليا.

وتقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو على ملعب "إيه تي آند تي" في ولاية تكساس، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حال العبور إلى دور الـ16، قد يكون منتخب الأرجنتين في انتظار الفراعنة.

في حالة التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث

سيواجه منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية أو متصدر المجموعة التاسعة.

متصدر المجموعة الثانية: كندا أو سويسرا.

متصدر المجموعة التاسعة: فرنسا أو النرويج.

وفي حال مواجهة متصدر المجموعة التاسعة، ستقام المباراة على ملعب "ميتلايف" في نيويورك، عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة مع بداية يوم الأربعاء 1 يوليو، وقد يواجه منتخب مصر ألمانيا في دور الـ16 حال التأهل.

أما إذا واجه متصدر المجموعة الثانية، ستقام المباراة على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر الكندية، عند الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 3 يوليو.

وفي هذا المسار، قد يصطدم منتخب مصر بأحد منتخبي البرتغال أو كولومبيا في دور الـ16.

ويبقى مصير الفراعنة معلقًا بنتائج الجولة الأخيرة، التي ستحسم المركز النهائي للمنتخب وتحدد ملامح مشواره في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.