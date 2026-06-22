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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات التأهل .. ماذا يحتاج منتخب مصر أمام إيران لصدارة المجموعة السابعة بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

يترقب منتخب مصر مواجهة قوية أمام إيران في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة حاسمة ستحدد بشكل كبير هوية المتأهلين عن المجموعة السابعة، سواء في صدارة الترتيب أو ضمن المراكز المؤهلة للدور التالي.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بعد فوزه الأخير على نيوزيلندا، ما وضعه في موقف قوي قبل المواجهة المرتقبة، بينما يدخل منتخب إيران اللقاء بطموح انتزاع بطاقة التأهل أو قلب موازين المجموعة.

السيناريو الأول: فوز مصر وحسم الصدارة
 

يمثل الفوز على إيران السيناريو الأفضل للمنتخب المصري، حيث سيرفع رصيده إلى 7 نقاط، ليضمن صدارة المجموعة والتأهل مباشرة إلى دور الـ32 دون الحاجة لانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا، وهو السيناريو الذي يمنح الفراعنة أفضلية كاملة في مشوار البطولة.

السيناريو الثاني: التعادل وفرصة قوية للتأهل
 

في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيرتفع رصيد مصر إلى 5 نقاط، ليبقى الفريق في موقف جيد نحو التأهل، مع إمكانية الحفاظ على الصدارة أو التأهل ضمن أفضل الثوالث، لكن ذلك سيظل مرتبطًا بنتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة، ما يجعل الحسابات أكثر تعقيدًا.

السيناريو الثالث: الخسارة وتعقيد الحسابات
 

أما في حال خسارة المنتخب المصري، سيتجمد رصيده عند 4 نقاط، بينما تتقدم إيران إلى 5 نقاط، لتتعقد مهمة الفراعنة، حيث يصبح التأهل مرتبطًا بنتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا، مع دخول حسابات فارق الأهداف والمراكز المحتملة لأفضل الثوالث.

مصر بين يدها القرار
 

ورغم تعدد السيناريوهات، يبقى المنتخب المصري في وضعية مريحة نسبيًا قبل الجولة الأخيرة، حيث يملك أكثر من فرصة لعبور دور المجموعات، بينما يظل الفوز هو الخيار الأقصر والأكثر أمانًا لحسم الصدارة مبكرًا وتجنب أي حسابات معقدة.

وبين طموح الفراعنة في مواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، ورغبة إيران في قلب الترتيب، تبدو المواجهة مرشحة لأن تكون واحدة من أبرز مباريات المجموعة.

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