التأهل والنتيجة والأداء .. محمد عمر يعدد مكاسب منتخب مصر أمام نيوزيلندا

أعرب محمد عمر، نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته بالانتصار الذي حققه المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا، مؤكدًا أن أهمية النتيجة لا تقتصر على حصد الفوز فقط، بل تمتد إلى تحقيق إنجاز جديد في سجل مشاركات المنتخب في بطولات كأس العالم، بعدما نجح في بلوغ الدور التالي لأول مرة.

وقال عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن تعامل بذكاء مع مجريات المباراة، حيث نجح في إجراء تعديلات ساعدت على استعادة السيطرة وفرض الإيقاع المصري خلال الشوط الثاني.

وتابع أن المنتخب المصري استفاد بشكل كبير من المساحات الموجودة في دفاع المنافس، خاصة على الأطراف، وهو ما ساهم في صناعة العديد من الفرص الخطيرة وفتح الطريق أمام اللاعبين للوصول إلى مرمى نيوزيلندا بشكل متكرر.

فرضها اللاعبون حتى صافرة النهاية

وأشار إلى أن الأداء المصري في الشوط الثاني عكس تفوقًا واضحًا على أرض الملعب، مؤكدا أن المنتخب أهدر عدة فرص محققة كانت كفيلة برفع حصيلة الأهداف والخروج بنتيجة أكبر، في ظل السيطرة الكاملة التي فرضها اللاعبون حتى صافرة النهاية.