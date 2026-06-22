قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030
المهندس خالد هاشم: مركز تحديث الصناعة هو «العقل المفكر» للصناعة المصرية
قبل حسمها غدا بالبرلمان.. تفاصيل ضريبة الغاز الطبيعي الجديدة وحقيقة تطبيقها على المنازل
إيران تقلب الطاولة: لم نقدم أي التزامات بشأن الملف النووي
بشرى في سوق الذهب عالميا.. المعدن الأصفر يعود للارتفاع بعد خسائر حادة
بعد الفوز على نيوزيلندا.. موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة
الأرصاد: طقس حار رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
الخارجية الإيرانية: طهران لم تتفاوض بشأن القضية النووية أو تقبل بأي التزامات جديدة
الصيف يبدأ رسميا خلال أيام| الأرصاد تكشف تحولا مفاجئا في الطقس.. تفاصيل
كارثة بمليارات الدولارات.. الحرب دمرت أكثر من 11 ألف مبنى في جنوب لبنان
لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد
طريق منتخب مصر المحتمل في دور الـ32 من كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز جديد.. ترتيب مجموعة مصر في حال الفوز على إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم كتابة صفحة جديدة في تاريخه ببطولة كأس العالم 2026، بعدما اعتلى صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا ومستحقًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

جاء هذا الانتصار ليمنح المنتخب المصري أفضلية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، مستفيدًا من التعادل الذي حققه في الجولة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا، إلى جانب انتهاء مواجهة بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي، وهو ما منح الفراعنة فرصة صدارة المجموعة.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الثانية

أسفرت نتائج الجولة الثانية عن اشتعال المنافسة في المجموعة السابعة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

* منتخب مصر: 4 نقاط.
* منتخب إيران: نقطتان.
* منتخب بلجيكا: نقطتان.
* منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الثالثة وفوز منتخب مصر على إيران

قد يحقق منتخب مصر إنجازا جديدا في حال فوزه علي منتخب إيران في الجولة المقبلة حيث يعتلي وقتها ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط لينفرد بعيدا بالترتيب بعد تعادله أمام بلجيكا وتحقيق الفوز على نيوزلندا بثلاثية  الفوز على إيران.

وبات المنتخب المصري في موقف قوي قبل خوض الجولة الأخيرة، حيث يكفيه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

أول انتصار تاريخي للفراعنة في كأس العالم

وشهدت مواجهة نيوزيلندا إنجازًا تاريخيًا للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، بعدما نجح في تحقيق أول فوز لمصر في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم، ليضع بصمة مميزة في سجل الكرة المصرية على أكبر مسرح كروي عالمي.

وأظهر لاعبو المنتخب شخصية قوية خلال اللقاء، إذ نجحوا في العودة بقوة وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية، وسط أداء مميز منح الجماهير المصرية الكثير من الثقة في قدرة الفريق على مواصلة المشوار.

خطوة كبيرة نحو التأهل

أقيمت المباراة على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للفراعنة قبل الجولة الحاسمة، بعدما أصبح المنتخب المصري صاحب الأفضلية في المجموعة، وأصبح قريبًا من حجز مقعده في الدور التالي، مع استمرار حلم تحقيق إنجاز تاريخي جديد في النسخة الحالية من المونديال.

منتخب مصر الأول كأس العالم 2026 منتخب نيوزيلندا دور المجموعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

مشروع

اكتمال مرحلتين بمشروع إداري متكامل يعزز جاهزية بيئات الأعمال بشرق القاهرة

وجهات

وجهات تجارية جديدة بالقاهرة تستقطب علامات عالمية.. تفاصيل

بالصور

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد