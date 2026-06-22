ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

أصبح منتخب مصر على أعتاب التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة السابعة.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 4 نقاط، متقدمين على إيران وبلجيكا اللذين يمتلك كل منهما نقطتين، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران، بينما يلتقي منتخب بلجيكا مع نيوزيلندا في الجولة نفسها، وسط عدة سيناريوهات تحسم مصير الفراعنة في البطولة.

الفوز على إيران

يُعد الانتصار على المنتخب الإيراني الطريق الأسهل والأكثر وضوحًا أمام منتخب مصر، إذ سيرفع رصيده إلى 7 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 متصدرًا للمجموعة دون النظر إلى أي نتائج أخرى.

التعادل مع إيران

في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيرفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط، وهو ما يكفي لضمان العبور إلى الدور المقبل بشكل مباشر.

كما أن وصول بلجيكا إلى 5 نقاط كحد أقصى في حال فوزها على نيوزيلندا لن يؤثر على موقف الفراعنة، خاصة مع تفوق منتخب مصر حاليًا بفارق الأهداف.

الخسارة أمام إيران

أما إذا تعرض منتخب مصر للخسارة في الجولة الأخيرة، فسيتجمد رصيده عند 4 نقاط، بينما سيرتفع رصيد إيران إلى 5 نقاط لتضمن التأهل.

وفي هذه الحالة، سيتوقف مصير الفراعنة على نتيجة مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا، حيث إن فوز بلجيكا سيمنحها 5 نقاط ويؤهلها رفقة إيران، بينما سيدخل منتخب مصر وقتها في حسابات التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وبفضل الفوز على نيوزيلندا، أصبح منتخب مصر يمتلك أفضلية كبيرة قبل الجولة الختامية، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط أمام إيران لحسم بطاقة التأهل رسميًا ومواصلة مشواره في المونديال.