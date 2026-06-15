يوسف الحسيني: لو مصر كسبت بلجيكا في المونديال هضرب شقلباظ على الهواء

ظهر الإعلامي يوسف الحسيني، مرتديا تيشيرت منتخب مصر، دجعما وتشجيعا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" لو مصر كسبت بلجيكا انا هضرب شقلباظ على الهواء ".

وتابع يوسف الحسيني :" يارب منتخب مصر يعمل نتيجة إيجابية امام منتخب بلجيكا في كأس العالم ".



ومن جانبه أكد الإعلامي خالد الغندور:" لازم نقول إنه هناك فارق كبير في الإمكانيات بين مصر وبلجيكا، وكرة القدم قدرات ".



وتابع خالد الغندور :" بلجيكا متعودة على أجواء معينة وسوف يتأثرون بحالة الطقس الحار والرطوبة في الولايات المتحدة الامريكية ".

