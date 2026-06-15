علم الزمالك.. عائلة مصرية تؤازر منتخب مصر أمام بلجيكا

قبل مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026، ظهرت عائلة مصرية في المدرجات وهي ترفع علم نادي الزمالك دعماً للمنتخب الوطني

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به لقاء منتخب بلجيكا الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم (الاثنين) بتوقيت القاهرة على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.



التشكيل شهد عودة النجم الكبير محمد صلاح للمشاركة كأساسي في الخط الأمامي ومعه عمر مرموش.. وجاء على النحو التالي:

مصطفى شوبير (23) – محمد هاني (3) – ياسر إبراهيم (2) – حمدي فتحي (14) – أحمد فتوح (13) – مروان عطية (19) – مهند لاشين (17) – إمام عاشور (8) – مصطفى "زيكو" (11) – محمد صلاح (10) – عمر مرموش (22).

وعلى مقاعد البدلاء يجلس: محمد الشناوي (1) - المهدي سليمان (16) - محمد علاء (26) - طارق علاء (24) - حسام عبد المجيد (4) - رامي ربيعة (5) - محمد عبد المنعم (6) – كريم حافظ (15) – نبيل عماد "دونجا" (18) - محمود حسن "تريزيجيه" (7) - محمود صابر (27) - إبراهيم عادل (20) - هيثم حسن (12) - أحمد سيد "زيزو" (25) – محمود حسن "تريزيجيه" (7) – حمزة عبد الكريم (9).

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض مباراته الثانية في المجموعة السابعة فجر يوم 22 يونيو على ملعب دي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ’ ثم يعود إلى سبوكين مقر إقامته ومنها يشد الرحال إلى سياتل مجدداً لمواجهة نظيره الإيراني في السابع والعشرين من نفس الشهر في الجولة الختامية.