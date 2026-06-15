اتفرج ببلاش .. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

تتجه أنظار الملايين من جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره البلجيكي، في مباراة تمثل بداية مواجهات المنتخبين في كأس العالم 2026.

ويسعى الفراعنة لتقديم أداء قوي يثبت جدارتهم أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية والمصنفة عالميًا، بينما يتطلع الشياطين الحمر للحصول على أول 3 نقاط في المجموعة.

​ومع تصاعد الحماس، يزداد البحث بشكل مكثف من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن الطرق المجانية لمتابعة هذا اللقاء الناري من المنازل، دون الحاجة للاشتراك في الباقات المشفرة المكلفة.

​القناة الجزائرية الأرضية تنقذ الموقف وتبث اللقاء مجانًا

و​في لفتة أسعدت ملايين المتابعين في الوطن العربي، أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباراة مصر وبلجيكا مباشرة وبشكل مجاني عبر شاشتها.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة هدية للجماهير التي لا تملك وصولاً للقنوات القطرية أو المشفرة التي تحظى بحقوق بث المباريات الكبرى.

و​ستقوم القناة ببث المباراة عبر نظام البث الأرضي الرقمي، وتظهر القناة على أجهزة الاستقبال (الريسيفر) تحت اسم Programme Nationale HD، مما يسهل على المشاهدين العثور عليها وضبطها بكل سهولة للاستمتاع بجودة عالية ومتابعة دقيقة لأحداث اللقاء الاستثنائي.

​كيفية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات

و​لضمان عدم تفويت أي دقيقة من المباراة، يمكن للجماهير ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على القمر الصناعي الأكثر انتشارًا في الوطن العربي "نايل سات" باستخدام بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي نايل سات (Nilesat)

التردد 11680

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

اسم القناة في القائمة Programme Nationale HD

وقد تتطلب القناة الجزائرية الأرضية إدخال شفرة البيس (BISS) الخاصة بها لتفعيل العرض على بعض الأجهزة، وهي شفرة مجانية ومتعارف عليها عالميًا (غالباً ما تكون: 1100001100000000)، ويمكن إدخالها بسهولة عبر إعدادات جهاز الريسيفر.