قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
وزير الصناعة: مصر تستعد لإطلاق أول صندوق متخصص للتمويل الصناعي
نتنياهو: لا انسحاب من المناطق الأمنية.. وسنبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما استدعى الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتفرج ببلاش .. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

تتجه أنظار الملايين من جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره البلجيكي، في مباراة تمثل بداية مواجهات المنتخبين في كأس العالم 2026. 

ويسعى الفراعنة لتقديم أداء قوي يثبت جدارتهم أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية والمصنفة عالميًا، بينما يتطلع الشياطين الحمر للحصول على أول 3 نقاط في المجموعة.

​ومع تصاعد الحماس، يزداد البحث بشكل مكثف من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن الطرق المجانية لمتابعة هذا اللقاء الناري من المنازل، دون الحاجة للاشتراك في الباقات المشفرة المكلفة.

​القناة الجزائرية الأرضية تنقذ الموقف وتبث اللقاء مجانًا

و​في لفتة أسعدت ملايين المتابعين في الوطن العربي، أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباراة مصر وبلجيكا مباشرة وبشكل مجاني عبر شاشتها. 

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة هدية للجماهير التي لا تملك وصولاً للقنوات القطرية أو المشفرة التي تحظى بحقوق بث المباريات الكبرى.

و​ستقوم القناة ببث المباراة عبر نظام البث الأرضي الرقمي، وتظهر القناة على أجهزة الاستقبال (الريسيفر) تحت اسم Programme Nationale HD، مما يسهل على المشاهدين العثور عليها وضبطها بكل سهولة للاستمتاع بجودة عالية ومتابعة دقيقة لأحداث اللقاء الاستثنائي.

​كيفية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات

و​لضمان عدم تفويت أي دقيقة من المباراة، يمكن للجماهير ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على القمر الصناعي الأكثر انتشارًا في الوطن العربي "نايل سات" باستخدام بيانات التردد التالية:

  • القمر الصناعي نايل سات (Nilesat)
  • التردد 11680
  • الاستقطاب أفقي (H)
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 2/3
  • اسم القناة في القائمة Programme Nationale HD

وقد تتطلب القناة الجزائرية الأرضية إدخال شفرة البيس (BISS) الخاصة بها لتفعيل العرض على بعض الأجهزة، وهي شفرة مجانية ومتعارف عليها عالميًا (غالباً ما تكون: 1100001100000000)، ويمكن إدخالها بسهولة عبر إعدادات جهاز الريسيفر.

كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا مباراة مصر وبلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بتحطيم زجاج سيارة صاحب معرض سيارات ببنى سويف

المتهم

حرق سيارته.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحرير محضر غير صحيح

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على طفل قاد سيارة والده بالإسكندرية

بالصور

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد