محادثات صينية أمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقرار العلاقات التجارية

أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، المسؤول الرئيسي عن الملفات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، خلال محادثات عبر اتصال بتقنية الفيديو، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، سبل تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها زعيما البلدين وتعزيز استقرار العلاقات التجارية.

وأجرى الجانبان "مناقشات صريحة ومعمقة وبناءة" بشأن تنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي البلدين في بكين، إلى جانب الحفاظ على علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة، وتوسيع التعاون العملي، ومعالجة مخاوف كل طرف بشكل مناسب خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الجانب الصيني عن "قلقه البالغ" إزاء القيود الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على الصين.

واتفق الجانبان على مواصلة الاستفادة من آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، تحت التوجيه الاستراتيجي لزعيمي البلدين، بهدف تعزيز التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتبديد الشكوك وتوسيع مجالات التعاون.

كما أكد الطرفان أهمية دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أكبر اقتصادين في العالم نحو "تنمية مستقرة وإيجابية"، والمساهمة في بناء علاقة أمريكية-صينية قائمة على الاستقرار الاستراتيجي والتعاون البناء.