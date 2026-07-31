باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم إلى 34 قتيلا

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أعلنت هيئة إدارة الكوارث المحلية في إقليم "بلوشستان" الباكستاني، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم إلى 34 قتيلا، وذلك بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 جثث من تحت الأنقاض.

وأفاد مسؤولون بهيئة إدارة الكوارث بالإقليم - حسبما ذكرت قناة (سما تي في) اليوم /الجمعة/ - بأنه يجري حاليا تنفيذ عملية إنقاذ مشتركة تشارك فيها فرق إنقاذ من هيئة إدارة الكوارث وخدمات الإنقاذ وإدارة التعدين والمعادن وهيئات أخرى ذات صلة.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على أي عمال قد يكونوا محاصرين داخل الجزء المنهار من المنجم ، وذلك من خلال الاستعانة بآلات ثقيلة ومعدات خاصة لإزالة الحطام.

ووقع هذا الحادث المأساوي أمس بعد أن تسبب تراكم للغاز داخل منجم فحم بمنطقة "سورانج" بالقرب من مدينة "كويتا" في حدوث انفجار قوي؛ مما أدى إلى انهيار جزء من المنجم ودفن عدد من العمال تحت الأنقاض.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه العميق إزاء وفاة عمال منجم الفحم في منطقة سور رينج.

وقال شريف إن "الحادث الناجم عن تراكم الغاز في منجم الفحم بسورانج مأساوي للغاية"، موجها هيئة إدارة الكوارث الإقليمية والجهات المعنية بمواصلة عمليات الإنقاذ بصورة فعالة وسريعة، وضمان توفير ترتيبات خاصة لإنقاذ المصابين وتقديم العلاج الطبي لهم في الوقت المناسب.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار عمليات الإنقاذ حتى إنقاذ جميع العمال المتضررين واستكمال جهود الإغاثة، كما قدم تعازيه لأسر الضحايا .

وشدد شريف على ضرورة تطبيق إجراءات سلامة دائمة لحماية حياة العاملين في مناجم الفحم، قائلا إن "العمال المجتهدين يمثلون ثروة وطنية مهمة لبلادنا".

ويقع إقليم بلوشستان الواقع في جنوب غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان وإيران، وهو منطقة غنية بالمعادن، ويشهد العديد من الاضطرابات.

ويشار إلى أن عمال المناجم والجماعات العمالية يتهمون منذ فترة طويلة مالكي المناجم بالفشل في تطبيق لوائح السلامة أو توفير معدات حماية كافية.

ورغم المخاطر والأجور المنخفضة، يعتمد آلاف العمال على صناعة الفحم لكسب عيشهم في بلوشستان، أكبر مقاطعات باكستان ولكنها الأقل تطورا، حيث لا تزال البطالة والفقر منتشرين على نطاق واسع.