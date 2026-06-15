جاهزين لكتابة التاريخ.. غرفة خلع ملابس منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في المونديال

أنهى منتخب مصر استعداداته النهائية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026، حيث بدت غرفة خلع الملابس في أجواء منظمة تعكس حالة التركيز داخل معسكر الفراعنة.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا قبل انطلاق المباراة، في وقت يأمل فيه المنتخب المصري في بداية قوية أمام أحد المنتخبات الأوروبية المرشحة بقوة في المجموعة.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن التشكيل الأساسي الذي يخوض مواجهة بلجيكا، في افتتاح مباريات الفراعنة بدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة.





وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: