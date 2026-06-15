التاريخ يشهد تفوق "الفراعنة" قبل مواجهة بلجيكا

يستهل منتخب مصر مشواره في النسخة رقم 23 لكأس العالم في العاشرة مساء اليوم (الإثنين) بمواجهة قوية ومرتقبة أمام منتخب بلجيكا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية في الجولة الافتتاحية بالمجموعة السابعة بصافرة الحكم البرازيلي رامون أباتي.

منتخب مصر أحد القوى الكبرى في قارة أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 مرات تأهل للنهائيات بعد أن تصدر في المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية بجدارة على حساب منتخبات بوركينافاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي’ حيث جمع 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وسجل خال من الخسارة’ واستقبلت شباكه هدفين فقط مقابل 20 هدفاً زار بها حصون المنافسين وكان نصيب النجم القائد محمد صلاح منها 9 أهداف يليه "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.

على الجانب الأخر حجز منتخب بلجيكا مقعده في البطولة للمرة الخامسة عشرة من خلال التصفيات الأوروبية بعد أن تصدر المجموعة العاشرة التي ضمت معه منتخبات ويلز، مقدونيا الشمالية ’ كازاخستان وليختنشتاين ’ بعد أن حصدوا 18 نقطة من 5 انتصارات وثلاثة تعادلات وسجل خال من أي خسارة أيضاً وسجلوا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف وتصدر النجم كيفين دي بروين قائمة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف يليه جيرمي دوكو برصيد 5 أهداف.

وخلال المباريات التجريبية قبل السفر للولايات المتحدة خاض كلا المنتخبين 4 مباريات وحقق نتائج ممتازة تؤكد أنه في كامل الجاهزية لتحقيق طموحات جماهيره ’ حيث بدأ منتخب مصر تحضيراته في 26 مارس بفوز عريض على المنتخب السعودي (4 – 0) في جدة بتوقيع إسلام عيسى ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش ثم تفوق شد الرحال إلى مدينة برشلونة لخوض لقاء آخر أمام المنتخب الإسباني المصنف الأول عالمياً وتمكن من تحقيق تعادل ثمين بدون أهداف بتاريخ 31 من نفس الشهر ’ بعدها تفوق على منتخب روسيا بهدف مصطفى "زيكو" في 28 مايو بالقاهرة’ ثم تمكن نفس اللاعب من تسجيل هدف مصر الوحيد في الخسارة أمام البرازيل بهدفين في المواجهة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك في كليفلاند بتاريخ السابع من يونيو الجاري.

من جانبه بدأ المنتخب البلجيكي استعداداته بفوز كبير على الولايات المتحدة على ملعب مرسيدس بمدينة أتلانتا (5 – 2) بتاريخ 28 مارس ’ ثم تعادل مع منتخب المكسيك بهدف لمثله في الأول من أبريل على ملعب سولجر فيلد في شيكاغو وسجل الهدف دودي لوكيباكيو ’ بعدها واصل "الشياطين الحمر" تألقهم تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا ’ بالفوز على منتخب كرواتيا في عقر داره بهدفي القائد يوري تيليمانز والبديل روميو لوكاكو في الثاني من يونيو ’ وبعدها بأربعة أيام فازوا على منتخب تونس بخماسية دون مقابل على ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل.

التاريخ يشهد تفوق "الفراعنة"

مواجهة اليوم ستكون الخامسة في تاريخ لقاءات المنتخبين التي بدأت قبل 27 عاماً ’ والأرقام تبرز تفوق عملاق "قارة المواهب" بثلاثة انتصارات بدأت عام 1999 بالفوز (1 – 0) بتوقيع حازم إمام وبمشاركة التوأم حسام وإبراهيم حسن ’ ثم حقق فوزاً تاريخياً (4 – 0) عام 2005 على ملعل عثمان أحمد عثمان بفضل ثنائية عماد متعب وثنائية أخرى لـ أحمد عيد عبد الملك وأسامة حسني ’ ثم جاء رد المنتخب الأوروبي عام 2018 عندما تفوق (3 – 0) في العاصمة بروكسل بتوقيع روميو لوكاكو وأدين هازارد ومروان فيلاني ’ وأخيراً استعاد "الفراعنة" نغمة التفوق عندما حسموا لقاء ملعب جابر الأحمد الصباح بالعاصمة الكويت (2 – 1) بإمضاء مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه" في نوفمبر 2021.