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محمود الليثي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: أظهروا روح الفراعنة في الملعب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود الليثي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: أظهروا روح الفراعنة في الملعب

محمود الليثي
محمود الليثي

وجه المطرب الشعبي محمود الليثي، رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم.

وكتب محمود الليثى عبر فيسبوك وكتب: “مساء الفل يا رجالة مصر.. الماتش الافتتاحى ده بتاعكم وبتاع كل مصرى مستنى يفرح من قلبه. إحنا مش طالبين منكم المستحيل، إحنا طالبين بس نشوف (روح الفراعنة) فى الملعب.. الروح اللى مفيش زيها فى أى حتة فى العالم”.

وتابع: “العبوا كورة رايقة، كورتنا اللى بنحبها، وخليكم على قلب رجل واحد. افتكروا دايماً إن وراكم ملايين بيدعوا لكم من كل قلوبهم، ونفسهم يشوفوا علم مصر مرفوع فوق”.

واختتم: “انزلوا وسَمّوا الله، ومتعوا الناس، وإن شاء الله ربنا هيكلل تعبكم بالنصر والخير. ثقتنا فيكم مالهاش حدود يا أبطال.. بالتوفيق يا رب. بحب مصر بلدى بلد العظماء”.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا 

يخوض منتخب مصر اختبارا قويا أمام منتخب بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات؛ ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.

محمود الليثى منتخب مصر مصر وبلجيكا كأس العالم

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