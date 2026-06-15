مخرج تونسي ينتقد ضيوف مهرجان روتردام للفيلم العربي.. تفاصيل

انتقد المخرج محمد علي نهدي عدم حضور صناع السينما من ضيوف مهرجان روتردام للفيلم العربي مسابقات المهرجان في مختلف الأقسام، وطالب خلال حفل الختام بضرورة حضور الأفلام من قبل ضيوف المهرجان.



تصريحات نهدي جاءت أثناء تسلمه جائزة أحسن ممثل والتي منحت مناصفة بين الطفل هادي بن جبورية بطل فيلمه الجولة 13 من تونس، وطفلي فيلم حلم جلجامش ايركالا يوسف هشام الذهبي وحسين رعد زوير، للمخرج محمد الدراجي من العراق.



ينتمي “الجولة 13” إلى الدراما الإنسانية، مقدّمًا قصة مؤثرة عن تقبّل ما يبدو مستحيلاً. ويتتبع رحلة كمال، بطل الملاكمة السابق، الذي تخلّى عن أمجاده الرياضية من أجل حياة عائلية هادئة، قبل أن تنقلب حياته إثر إصابة ابنه الصغير صبري بمرض خطير يهدد مستقبله.



واختتم مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية فعاليات دورته 26، بحفل نظم مساء أمس الأحد 14 يونيو 2026، بحضور عدد كبير من الضيوف من داخل هولندا وخارجها، من بينهم عدد من نجوم السينما العربية، مثل الممثلة المصرية لبلبة والممثلة السورية ديما قندلفت والممثل التونسي ظافر العابدين، إلى جانب مجموعة من المخرجين والمنتجين والنقّاد والمهتمين بالسينما العربية.



يذكر أن الدورة 26 من مهرجان الفيلم العربي بروتردام أقيمت على مدار 5 أيام وعرض خلالها ما يقارب 70 فيلما واستضافت قرابة 40 من صناع الأفلام، وإلي جانب العروض السينمائية شهد العديد من العروض الفنية على هامشه، من بينها معرض للكتاب العربي وسوق للمنتجات العربية وحفلات موسيقية وفنية متعددة، واستقطب جمهورا واسعا من الهولنديين والعرب في هولندا.