النصر لمصر.. ريهام سعيد تدعم الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا بكأس العالم

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، الدعم لمنتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا ضمن منافسات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وشاركت ريهام سعيد صورة بالذكاء الاصطناعي بقميص المنتخب، وعلقت: “النصر لمصر بإذن الله”.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.