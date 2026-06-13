ريهام سعيد تفاجئ الجميع بعودتها لزوجها.. وتؤكد: خلاف صغير وعدى على خير

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها الى زوجها بعد ساعات قليلة من إعلانها الانفصال عنه بعد زواج استمر عشر سنوات.

وقالت ريهام سعيد ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : خلاف صغير وعدى على خير.

قرار انفصال ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد انفصالها عن زوجها، بعد زواج استمر 10 سنوات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وقالت ريهام سعيد في منشورها: “أنا مش بحب أعلن الحاجات دي الحقيقة، بس مضطرة.. أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله.. الحمد لله”.

وأثار إعلان ريهام سعيد تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين حرص عدد منهم على توجيه رسائل الدعم لها، متمنين لها ولأسرتها التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ولم تكشف ريهام سعيد عن أسباب الانفصال أو أي تفاصيل إضافية بشأن القرار، مكتفية بالإعلان عنه عبر منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي.