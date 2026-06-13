مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يفتح باب التقديم للعروض المصرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي – مسرح بلا إنتاج، عن بدء استقبال طلبات المشاركة من الفرق والعروض المصرية، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان، والمقرر انعقادها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر بمدينة الإسكندرية وآخر موعد لتلقي الطلبات هو 10 أغسطس 2026.

وينعقد المهرجان في مدينة الإسكندرية، التي لطالما كانت حاضنة للفنون وملتقى للمبدعين، ويأتي في سياق دعم الحركة المسرحية المستقلة والتجريبية، وتشجيع الطاقات الشابة على تقديم رؤى فنية متجددة.

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، مدير المهرجان الفنان أحمد سمير ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

وحملت الدورة ال 15 اسم النجم محمد هنيدي، وإقيمت الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الماضي، و المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.