فن وثقافة

بعد غياب هنيدي.. تفاصيل حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أحمد السقا
أحمد السقا
قسم الفن

استضافت مكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء اليوم، حفل ختام الدورة ال 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج )، وذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفنان أحمد السقا ورجل الأعمال نادر ميشيل أحد.

وتحمل الدورة ال 15 اسم النجم محمد هنيدي، وإقيمت الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، و المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

عبر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن بالغ سعادته بالمشاركة في واحد من أهم المحافل المسرحية الدولية، معتبرًا المهرجان انعكاسًا لمكانة الإسكندرية كعاصمة للفن والإبداع، ونوّه الوزير بأن هذه الدورة جمعت 12 عرضًا مسرحيًا مصريًا وعربيًا وعالميًا، في رسالة تؤكد أن المسرح هو لغة إنسانية قادرة على تجاوز حدود الجغرافيا وبناء جسور تواصل ثقافي بين الشعوب، وأضاف أن تميز المهرجان ينبع من كونه انطلق من الإسكندرية بفكرة رائعة تقوم على الإيمان برسالة المسرح، بدعم من مؤسسيه وجيل من الشباب المتطوعين ، ليصبح علامة ثقافية دولية تستحق التقدير والاحترام.

ووجه الفنان أحمد السقا، الشكر إلى وزير الثقافة على دعمه، كما أشاد بالـ 412 متطوعًا الذين ساهموا في إنجاح المهرجان، مقدمًا اعتذاره عن غياب زميله الفنان محمد هنيدي، وقدم الامتنان إلى الداعمين، ومن بينهم رجل الأعمال نادر ميشيل أُحْد، الذي وفر جائرة لدعم الفن والفنانين بقيمة ١٥٠ الف جنيه، وشكر كذلك العاملين في قطاع الفنادق الذين وفروا الخدمات للضيوف، قبل أن يختتم كلمته بتوجيه تحية خاصة إلى مدينة الإسكندرية بعبارات بالإنجليزية، مؤكدًا مكانتها الاستثنائية كمدينة ملهِمة للفن والفنانين.

وقدّم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، تحياته للفنان أشرف زكي متمنيًا له الصحة والعافية، كما حيّا الفنان أحمد السقا واصفًا إياه بـ”الرجل الجدع”، وشكر وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو على دعمه ورعايته، ليس بحضوره فقط بل بمساهمته المادية والمعنوية منذ النسخة الماضية. وأشار الفرن إلى أن فكرة طلب الدعم من مؤسسات المجتمع المدني بدأت هذا العام بدعم من الفنان السقا، موجّهًا ترحيبًا خاصًا بأعضاء مجلس النواب الحاضرين للمرة الأولى، ومنهم النواب سيد جمعة، أحمد شعبان، سيد الشيمي. وشدد انه لولا المتطوعين من الشباب السكندري والذين هم ٤١٢ شاب وشابة سكندري هم الذين أقاموا وانجحوا هذا المهرجان ولولاهم لما كان.

وقال الدكتور جمال ياقوت، مؤسس المهرجان والرئيس الشرفي نؤكد على أهمية مشاركة الوزير احمد هنو وانه لأول مرة يحضر المهرجان وزير الثقافة منذ عام ٢٠٠٨، كما اشاد بالفنان أحمد السقا إلاضافة الكبرى، مشددًا أن المهرجان يحظى بمحبة حقيقية من هذا النجم الذي يشارك للعام الثاني على التوالي، وعبر عن تقديره للجهود التطوعية التي أسهمت في خروج المهرجان إلى النور، مشيرًا إلى أن انطلاقته جاءت من ورشة تدريبية شارك فيها 120 متدربًا، قبل أن تتطور إلى النسخة الرسمية وكانت الفلسفة تحت شعار “الخيال وليس الإنتاج”،وأضاف أن خصوصية الفلسفة تكمن في اعتمادها على استخدام خامات بسيطة، وختامًا شكر لجنة التحكيم ورئيستها مونيكا التي حضرت للمرة الرابعة على نفقتها الخاصة.

وعبر إسلام وسوف مدير المهرجان عن سعادته بحضور وزير الثقافة الوزير احمد هنو، لافتًا إلى أنه أول وزير يشرف المهرجان بحضوره منذ انطلاقه. كما وجه شكره للفنان أحمد السقا على دعمه الكبير، ورحب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موجهًا التحية إلى لجان التنظيم والمتطوعين الذين بذلوا جهدًا استثنائيًا.

وتضمن برنامج حفل الختام عدد من الفقرات المميزة والتكريمات، واستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن فعاليات الدورة الخامسة عشر، وتلي ذلك فقرة فنية، ثم تكريم اللجنة العليا للمهرجان ولجنة التحكيم، وتلي ذلك تكريم النجم محمد هنيدي وتسلم التكريم الفنان أحمد السقا واختتم الحفل فقراته بإعلان الجوائز.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008  واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخاً ونجاحاً غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و 13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

محمد هنيدي أحمد السقا مهرجان المسرح

