في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أفادت تقارير بالعثور على جثة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار تومي لي جونز، البالغة من العمر 34 عاما، في فندق فيرمونت بمدينة سان فرانسيسكو.



وأكدت إدارة إطفاء سان فرانسيسكو لموقع PEOPLE استجابتها لحالة طوارئ طبية في الفندق قبل الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، حيث عُثر على امرأة متوفاة لم يُكشف عن اسمها في البداية، وأوضحت الشرطة المحلية أن الوفاة لم تسجل ضمن الحالات الجنائية، ولم يُعرف سبب الوفاة بعد.



كانت فيكتوريا ظهرت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من بينها فيلم Men in Black 2 عام 2002، وفيلم The Three Burials of Melquiades Estrada عام 2005، إضافة إلى ظهورها في حلقة من مسلسل المراهقين One Tree Hill عام 2003.



فيكتوريا هي ابنة تومي لي جونز وزوجته السابقة كيمبرليا كلوغلي، ولهما أيضًا ابن آخر يُدعى أوستن جونز، ويبلغ من العمر 43 عاما.

لم يرد بعد أي تعليق رسمي من الممثل تومي لي جونز أو ممثليه حول الحادث.