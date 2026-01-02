قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
ممداني في حفل التنصيب: لن يواجه الفلسطينيون في نيويورك سياسات الاستبعاد
بعد وفاة نيفين القاضي.. تحذير: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم
عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل
بعد انفصال المشاهير.. كيف يدوم الزواج مدى الحياة؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع
بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق
النقل تحسم الجدل: لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو والفكة تتوافر بكميات كافية
النقل تكشف حقيقة زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلي 10 جنيهات| بيان عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة نيفين القاضي.. تحذير: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم

الاعلامية نيفين القاضي
الاعلامية نيفين القاضي
اسماء محمد

أثارت وفاة الإعلامية نيفين القاضي حالة كبيرة من الحزن بين الوسط الإعلامي والسوشيال ميديا.

سبب وفاة نيفين القاضي 

وجاءت وفاة نيفين القاضي إثر معاناتها من مرض سرطان الرحم والتعرض لمضاعفات شديدة.

ومن المعروف أن مرض سرطان الرحم الذي أصيبت به الإعلامية نيفين القاضي من الأمراض الخطيرة التي تهدد النساء لذا فمعرفة الفئات الأكثر عرضة له واتخاذ الإجراءات الوقائية والفحوصات الدورية يساعد بشكل كبير في الحماية منه.

هؤلاء الاكثر عرضة لسرطان الرحم

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم

النساء المصابات بالسمنة

المصابات بمتلازمة التمثيل الغذائي.

حالات داء السكري من النوع الثاني 
من تتناول حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين دون البروجسترون

من لديها تاريخ استخدام التاموكسيفين 
من حدث لها انقطاع الطمث المتأخر 
ووجود التاريخ العائلي للمرض.

العلاج الإشعاعي السابق للحوض.


معلومات عن سرطان الرحم

يعتمد تشخيص سرطان بطانة الرحم عادةً على خزعة بطانة الرحم وقد يُشتبه في تشخيص ساركوما الرحم بناءً على الأعراض، والفحص الحوضي ، والتصوير الطبي .

غالبًا ما يُشفى سرطان بطانة الرحم، بينما يصعب علاج ساركوما الرحم عادةً وقد يشمل العلاج مزيجًا من الجراحة ، والعلاج الإشعاعي ، والعلاج الكيميائي ، والعلاج الهرموني ، والعلاج الموجه.

تتجاوز نسبة النساء اللاتي ينجون لأكثر من 5 سنوات بعد التشخيص 80%.

في عام ٢٠١٥، تأثرت حوالي ٣.٨ مليون امرأة حول العالم، مما أدى إلى ٩٠ ألف حالة وفاة.

يعد سرطان الرحم من الأمراض الأكثر شيوعًا بين النساء في سن ٤٥ إلى ٧٤ عامًا، بمتوسط عمر تشخيص يبلغ ٦٣ عامًا.

نيفين القاضي سرطان الرحم مرض نيفين القاضي وفاة نيفين القاضي الاكثر عرضة لسرطان الرحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

ترشيحاتنا

ترامب و زوجته و نتنياهو و زوجته

نتنياهو يعود إلى إسرائيل بعد زيارته لفلوريدا

محمود الهباش

مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار الاحتلال بتجريد صلاحيات بلدية الخليل خطير جدا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ الشعب السوداني بعيد الاستقلال

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد