بعد وفاة نيفين القاضي.. تحذير: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم

أثارت وفاة الإعلامية نيفين القاضي حالة كبيرة من الحزن بين الوسط الإعلامي والسوشيال ميديا.

سبب وفاة نيفين القاضي

وجاءت وفاة نيفين القاضي إثر معاناتها من مرض سرطان الرحم والتعرض لمضاعفات شديدة.

ومن المعروف أن مرض سرطان الرحم الذي أصيبت به الإعلامية نيفين القاضي من الأمراض الخطيرة التي تهدد النساء لذا فمعرفة الفئات الأكثر عرضة له واتخاذ الإجراءات الوقائية والفحوصات الدورية يساعد بشكل كبير في الحماية منه.

هؤلاء الاكثر عرضة لسرطان الرحم

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم

النساء المصابات بالسمنة

المصابات بمتلازمة التمثيل الغذائي.

حالات داء السكري من النوع الثاني

من تتناول حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين دون البروجسترون

من لديها تاريخ استخدام التاموكسيفين

من حدث لها انقطاع الطمث المتأخر

ووجود التاريخ العائلي للمرض.

العلاج الإشعاعي السابق للحوض.



معلومات عن سرطان الرحم

يعتمد تشخيص سرطان بطانة الرحم عادةً على خزعة بطانة الرحم وقد يُشتبه في تشخيص ساركوما الرحم بناءً على الأعراض، والفحص الحوضي ، والتصوير الطبي .

غالبًا ما يُشفى سرطان بطانة الرحم، بينما يصعب علاج ساركوما الرحم عادةً وقد يشمل العلاج مزيجًا من الجراحة ، والعلاج الإشعاعي ، والعلاج الكيميائي ، والعلاج الهرموني ، والعلاج الموجه.

تتجاوز نسبة النساء اللاتي ينجون لأكثر من 5 سنوات بعد التشخيص 80%.

في عام ٢٠١٥، تأثرت حوالي ٣.٨ مليون امرأة حول العالم، مما أدى إلى ٩٠ ألف حالة وفاة.

يعد سرطان الرحم من الأمراض الأكثر شيوعًا بين النساء في سن ٤٥ إلى ٧٤ عامًا، بمتوسط عمر تشخيص يبلغ ٦٣ عامًا.