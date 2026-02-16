قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن تجري المقابلات الشخصية والنهائية لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م

مشرفى حج الجمعيات
مشرفى حج الجمعيات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج المقابلات الشخصية النهائية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م. 

وتجري الاختبارات على مدار ثلاثة أيام، حيث يتم 

تقييم 680 مرشحًا من مختلف المحافظات، لاختيار 264 مشرفًا، من خلال لجان متخصصة تضمن أعلى درجات الشفافية والحياد.

وأكد الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن التقييم النهائي للاختبارات يركز على الكفاءة، والقدرة على إدارة المواقف، وتقديم خدمة تليق بضيوف الرحمن، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان الاختيارات النهائية قريباً عقب الانتهاء من إجراء كافة المقابلات الشخصية.

وأوضح عبد الموجود أن البعثة الإشرافية تتشكل من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للشروط المحددة بقواعد اختيار المشرفين، ويخصص مشرف لكل"46" حاجا، وتتولى المؤسسة – في ضوء ما تسفر عنه النتيجة النهائية لاختيار المشرفين – تسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في تدريب المشرفين والحجاج أو التعامل مع المؤسسة وبعثة الحج وفقًا للمهام المكلف بها، بخلاف مهامه الإشرافية الأخرى كمشرف مجموعة.

كما أعلن الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن آخر موعد  لسداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم  1447هـ - 2026م ، والتي تشمل سعر تذكرة الطيران، الخميس المقبل الموافق 19 فبراير 2026.

وأشار عبد الموجود إلى أن الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية يمكنهم سداد قيمه تذكرة الطيران للبرامج الثلاثة التي يتم تنظيمها  في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة » أو البريد المصري، على النحو التالي، المستوى الأول 58 ألف جنيه، أما المستوي الثاني فتبلغ 49 ألف جنيه، والثالث 36 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

مرسي وزيرة التضامن أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج الحج مشرفي حج الجمعيات

