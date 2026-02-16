قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
حوادث

القبض على المتهم بسرقة هاتف فتاة بالقليوبية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتها بالإكراه ، ورفض أصحاب المحال بالمنطقة محل سكنها إعطائها تفريغ الكاميرات خشية من أحد الأشخاص له نشاط إجرامى كان مرافقاً  للمتهم بالقليوبية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص من (ربة منزل "القائمة على النشر" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلة نجلتها وسرقة هاتفها المحمول وذلك حال تواجدها أسفل العقار محل سكنهما بدائرة القسم ولاذ بالفرار"دون ذكرها تعرض كريمتها للسرقة بالإكراه".  


أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض – الهاتف المحمول المُبلغ بسرقته)  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.


أمكن تحديد وضبط الشخص الآخر الظاهر بالصورة (عامل "مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات فى إحدى القضايا" – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته قرر بعدم علمه بالواقعة، وبسؤال الشاكية نفت طلبها من أصحاب المحال بالمنطقة تفريغ الكاميرات، وأقرت بإدعائها الكاذب بقصد الإهتمام بالشكوى.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة الهاتف المحمول تفريغ الكاميرات

