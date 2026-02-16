القبض على المتهم بسرقة هاتف فتاة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتها بالإكراه ، ورفض أصحاب المحال بالمنطقة محل سكنها إعطائها تفريغ الكاميرات خشية من أحد الأشخاص له نشاط إجرامى كان مرافقاً للمتهم بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخصوص من (ربة منزل "القائمة على النشر" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلة نجلتها وسرقة هاتفها المحمول وذلك حال تواجدها أسفل العقار محل سكنهما بدائرة القسم ولاذ بالفرار"دون ذكرها تعرض كريمتها للسرقة بالإكراه".



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض – الهاتف المحمول المُبلغ بسرقته) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



أمكن تحديد وضبط الشخص الآخر الظاهر بالصورة (عامل "مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات فى إحدى القضايا" – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته قرر بعدم علمه بالواقعة، وبسؤال الشاكية نفت طلبها من أصحاب المحال بالمنطقة تفريغ الكاميرات، وأقرت بإدعائها الكاذب بقصد الإهتمام بالشكوى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

