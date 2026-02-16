معاهم 5 بنادق آلي .. مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 4 فى مواجهة مع الشرطة بأسيوط

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه وضبط 4 آخرين فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط.



البداية عندما تبلغ بتاريخ 15 الجارى لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع "متوفى إثر إصابته بطلقات نارية").



بسؤال شقيقه (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إتهم بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه بسبب خلافات بينهم على شراء منزل بالقرية محل إقامتهم، وبإستكمال الفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عنصرين جنائيين ، أحدهما محكوم عليه بالسجن 10 سنوات مشدد فى جناية "شروع فى قتل ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "قتل عمد" – مقيمان بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا وبرفقتهما "3 من أقاربهما عناصر إجرامية" بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع ( أحدهم "سبق إتهامه والحكم عليه فى جنايات "سلاح بدون ترخيص ، إتلاف عمدى ، إطلاق أعيرة نارية") وضبط باقى العناصر، وبحوزتهم (5 بنادق آلية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

