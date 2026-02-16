طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طبق من قطع لحم بالبصل المكرمل .

طبق من قطع لحم بالبصل المكرمل

المقادير (تكفي 4 أفراد):

• 800 جرام لحم بقري (مكعبات متوسطة من الكندوز أو الستيك)

• 4 حبات بصل كبيرة (شرائح رفيعة)

• 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

• 1 ملعقة كبيرة زبدة

• 3 فصوص ثوم مفروم

• 1 ملعقة صغيرة سكر (لمساعدة الكرملة)

• 1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• ½ ملعقة صغيرة بابريكا

• ¼ ملعقة صغيرة زعتر جاف

• ½ كوب مرق لحم ساخن

• 1 ملعقة صغيرة خل بلسميك (اختياري – يعزز الطعم)

طريقة التحضير:

١- تجهيز البصل المكرمل:

في طاسة واسعة على نار متوسطة، نضيف الزيت + الزبدة، ثم البصل مع رشة ملح.

نقلب بهدوء لمدة 15–20 دقيقة لحد ما لونه يبقى ذهبي غامق وطري.

نضيف السكر ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للون الكراميل آلجميل نتركه على جنب.

٢- تشويح اللحم:

في نفس الطاسة (على نار عالية)، نضيف مكعبات اللحم بدون ما نزاحمها.

نتركها تاخد لون بني قوي من غير تقليب كتير (عشان تاخد صدمة حرارة وتحافظ على العصارة).

نضيف الثوم ونقلب 30 ثانية.

٣-التتبيل والتجميع:

نضيف الملح، الفلفل، البابريكا، الزعتر.

نرجع البصل المكرمل فوق اللحم.

نضيف المرق + الخل البلسميك، ونغطي الطاسة.

٤-التسوية:

نهدّي النار ونسيبها 25–35 دقيقة (حسب نوع اللحم) حتى ما يبقى طري والصوص يتقل.

التقديم:

تتقدم مع أرز أبيض مفلفل، أو بطاطس بيوريه، أو حتى عيش بلدي محمص.

