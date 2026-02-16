قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يشيد بجماهير القلعة البيضاء بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،   طبق من قطع لحم بالبصل المكرمل .

طبق من قطع لحم بالبصل المكرمل 

المقادير (تكفي 4 أفراد):
• 800 جرام لحم بقري (مكعبات متوسطة من الكندوز أو الستيك)
• 4 حبات بصل كبيرة (شرائح رفيعة)
• 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
• 1 ملعقة كبيرة زبدة
• 3 فصوص ثوم مفروم
• 1 ملعقة صغيرة سكر (لمساعدة الكرملة)
• 1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة بابريكا
• ¼ ملعقة صغيرة زعتر جاف
• ½ كوب مرق لحم ساخن
• 1 ملعقة صغيرة خل بلسميك (اختياري – يعزز الطعم)

 طريقة التحضير:

١- تجهيز البصل المكرمل:
في طاسة واسعة على نار متوسطة، نضيف الزيت + الزبدة، ثم البصل مع رشة ملح.
نقلب بهدوء لمدة 15–20 دقيقة لحد ما لونه يبقى ذهبي غامق وطري.
نضيف السكر ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للون الكراميل آلجميل نتركه على جنب.

٢- تشويح اللحم:
في نفس الطاسة (على نار عالية)، نضيف مكعبات اللحم بدون ما نزاحمها.
نتركها تاخد لون بني قوي من غير تقليب كتير (عشان تاخد صدمة حرارة وتحافظ على العصارة).
نضيف الثوم ونقلب 30 ثانية.

٣-التتبيل والتجميع:
نضيف الملح، الفلفل، البابريكا، الزعتر.
نرجع البصل المكرمل فوق اللحم.
نضيف المرق + الخل البلسميك، ونغطي الطاسة.

٤-التسوية:
نهدّي النار ونسيبها 25–35 دقيقة (حسب نوع اللحم) حتى ما يبقى طري والصوص يتقل.

 التقديم:

تتقدم مع أرز أبيض مفلفل، أو بطاطس بيوريه، أو حتى عيش بلدي محمص.
 

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

