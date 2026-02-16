نصب على عملاء البنوك.. القبض على شخص انتحل صفة موظف خدمة عملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية عقب التواصل معها هاتفياً والإدعاء بكونه موظف بخدمة عملاء أحد البنوك والتحصل منها على بيانات الحساب الخاصة بها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ) ، وبحوزته " المبالغ المالية المستولى عليها " .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بإرتكاب عدد (5) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.