بالمجان وفي سرية تامة.. علاج 12 ألف مريض إدمان و35 مركزًا في 21 محافظة

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقديم خدمات علاجية لـ 12 ألف مريض في 21 محافظة، قائلا: إنه على مدار ال10 سنوات الماضية، كان هناك إهتمام بملف مكافحة الإدمان فى مصر، بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه بدعم القيادة السياسية اليوم أصبح هناك 35 مركز منتشرين على مستوي 21 محافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن ما يميز تلك المراكز هي أنها توفر كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وبسرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، موضحا أنها تمتد للدعم النفسي والتأهيل الإجتماعي، وبرامج التمكين الإقتصادي.

وتابع: “ندرب المتعافين حرف مهنية يحتاجها فى سوق العمل، وأيضا هذا يساعد على الحد من الإنتكاسة ويساعد على إعادة دمج المتعافين مرة أخري فى المجتمع”.