مجتمع آمن بلا إدمان .. مبادرة للتوعية ضد الإدمان لطلاب جامعة بنها

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ، الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مبادرة للتوعية ضد الإدمان بعنوان " مجتمع آمن بلا إدمان " لطلاب كليتي الآداب والتجارة.



وشارك بفعاليات المبادرة الدكتورة شيرين الخولي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية كلية الطب بالجامعة ، وتمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

المخاطر الصحية

واستهدفت المبادرة نشر الوعي حول المخاطر الصحية الخطيرة لإدمان والتشجيع على تبني نمط حياة صحي خالٍ من الإدمان لطلاب كليات الجامعة، عن طريق زيادة الوعي بمخاطر الإدمان وآثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية ، ومناقشة استراتيجيات التعافي من الإدمان ودور الدعم المجتمعي ، وتسليط الضوء على سياسات مكافحة الإدمان وأهمية القوانين المنظمة ، و تبادل الخبرات وتقديم نصائح عملية للقضاء علي الإدمان.