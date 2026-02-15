قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كلية نانجينغ بنها للطب الصيني

إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، موافقة المجلس خلال جلسته الأخيرة على إنشاء أول كلية للطب التقليدي الصيني وهي كلية نانجينغ – بنها للطب والطب الصيني التقليدي ، لتكون الأولي من نوعها على مستوى الجامعات الأهلية في مصر علي ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء الكلية الجديدة.


جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.

مقر الكلية الجديدة 

وأوضح الدكتور جمال السعيد أن مقر الكلية المشتركة سوف يكون في الحرم الرئيسي لجامعة بنها الأهلية بالعبور ، مشيرا إلى أنها تستهدف تعزيز التعليم وتطبيق الطب التقليدي فى مصر والشرق الأوسط وإعداد مهنيين طبيين رفيعى المستوى في المجالات المختصة.
وأشار " السعيد" إلى أن جامعة بنها الأهلية سوف توفر الكوادر وأماكن التدريس والمكاتب والمعامل والسكن للطلاب ، بينما توفر جامعة نانجينغ الصينية المناهج الدراسية ، والتوجيه الإكاديمي ، وتدريب أعضاء هيئة التدريس بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.
وأضاف الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن الكلية الجديدة تقدم مجموعة من البرامج المختلفة فى مجالات الطب الصينى التقليدي منها الوخز بالأبر والعلاج الطبيعي ، الطب السريري المدمج بين الصيني والغربي ، التمريض ، حيث تتراوح مدة الدراسة 5 سنوات يحصل بعدها الطلاب على درجة البكالوريوس.

