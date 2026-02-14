قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية : الانتهاء من إنشاء كوبري عبودة بشبين القناطر

كوبري عبودة
كوبري عبودة
إبراهيم الهواري

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الانتهاء الكامل من أعمال إنشاء كوبري «عبودة» الجديد بمدينة شبين القناطر، والمقام على ترعة الشرقاوية، مؤكداً جاهزيته لاستقبال حركة المواطنين والمركبات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الكوبري كان مغلقاً لفترة طويلة، ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين الذين يعتمدون عليه يومياً، وأن جميع جهود الدولة واستثماراتها ضُخت لتوفير الراحة والأمان لهم.


وأشار إلى أن الفحص الهندسي للكوبري القديم أظهر أن حالته الإنشائية كانت سيئة للغاية، ما استلزم إعادة إنشائه بالكامل حفاظاً على سلامة المواطنين.

تنفيذ الكوبري 

وأضاف المحافظ أن الكوبري تم تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، ويبلغ طوله 35 متراً وعرضه 12 متراً، بتكلفة إجمالية نحو 85 مليون جنيه.


ويعد الكوبري شرياناً مرورياً حيوياً يربط بين قرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الكثافات المرورية، فضلاً عن دعم حركة النقل والتجارة بين المحافظتين.


وأكد المحافظ أن المشروع يتماشى مع مستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر، وتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي القليوبية والشرقية.

