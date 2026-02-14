برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء

أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وصرف مرتبات موظفي الدولة قبل شهر رمضان، مؤكدا أن ذلك يعكس بوضوح، اهتمام القيادة السياسية العميق بالمواطن المصري، ووضعه في قلب الأولويات الوطنية.

وقال الجندي، في بيان له، إن هذه التوجيهات تمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الدولة في حماية المواطن ودعمه، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان عن الحزمة الاجتماعية قبل الشهر الكريم؛ يعكس حساسية القيادة تجاه الظروف المعيشية للمواطنين، وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية.

وأضاف أن حرص القيادة على صرف المرتبات في مواعيدها؛ يعكس إدراكًا دقيقًا لأهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويؤكد أن الدولة تنظر إلى المواطن، ليس فقط كمستفيد من السياسات؛ بل كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه المبادرات تعكس نهج القيادة السياسية في وضع الإنسان المصري في مركز أي قرار، مشددًا على أن الاهتمام بالمواطن وترجمة توجيهات الرئيس إلى سياسات عملية يعزز الثقة بين الدولة والشعب، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وملموس.

وأكد أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز جودة الحياة والعدالة الاجتماعية.

وأشار الجندى إلى أن استمرار القيادة في متابعة أوضاع المواطنين والحرص على توفير الدعم اللازم؛ يمثل رسالة واضحة بأن الإنسان المصري هو أساس كل سياسة، وأن الدولة ملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه شعبها في كل الظروف.