قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة؛ تعكس مرحلة جديدة من العمل التنفيذي القائم على الاستجابة السريعة للتحديات المعيشية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تعكس إدراكاً دقيقاً لحجم المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الداخل المصري.

وأوضح أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة؛ يمثلان رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين، ويؤكدان أن الدولة تضع البعد الاجتماعي جنباً إلى جنب مع مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود داخل مصر.

وأشار إلى أن استمرار ضخ الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الريفية من خلال مبادرة “حياة كريمة”؛ يسهم في إعادة تشكيل الخريطة التنموية، ويخلق بيئة اقتصادية أكثر توازناً، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب وسوق العمل.

وأضاف أن الإدارة الاقتصادية للدولة، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي؛ تعكس التزاماً واضحاً بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المؤشرات الإيجابية على مستوى النمو والاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، قائمة على التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً.

السيسي البرلمان النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم صيام تارك الصلاة وهل يقبل منه؟.. دار الإفتاء تجيب

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

تحية المسجد

ما هي السنة عند دخول المسجد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد