ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه فريق ريال سوسيداد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهمامساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

بدأ ريال مدريد التهديف في المباراة عن طريق جونزالو غارسيا بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء، بعد متابعته لعرضيةالإنجليزي ألكسندر أرنولد.

وتعادل ريال سوسيداد عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وسجل الفريق الملكي هدفين خلال 6 دقائق عن طريق فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء وفيدي فالفيردي في الدقيقتين25 و31 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، اختتم البرازيلي فينيسيوس جونيور رباعية الفريق الملكي في الدقيقة 48 من ركلة جزاء أخرى، ليصل إلى200 مساهمة تهديفية في مشواره مع الميرنجي.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: أرنولد، روديجر، هويسن وكاريراس.

الوسط: فالفيردي، أردا جولر وتشواميني.

الهجوم: كامافينجا، جونزالو وفينيسيوس جونيور.







