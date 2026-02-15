«الغندور» يكشف موقف الأهلي من استعادة حمدي فتحي: ترشيحات دون تواصل

كشف الإعلامي خالد خالد الغندور أن إدارة النادي الأهلي لم تدخل حتى الآن في أي مفاوضات رسمية مع حمدي فتحي بشأن عودته إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن اللاعب مطروح ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانج في نهاية الموسم، إلا أن الأمر لا يزال في إطار الدراسة الفنية فقط، دون وجود تواصل مباشر أو خطوات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس أكثر من خيار لتدعيم هذا المركز، في ظل احتمالية حدوث تغييرات داخل صفوف الفريق، مؤكداً أن حسم الملف سيكون وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.