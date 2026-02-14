قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
أحمد موسى: مطلوب خدمات خاصة بالوجبات المقدمة لركاب درجة رجال الأعمال في مصر للطيران

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم يكون هناك خدمات خاصة لنوعية الوجبات التي تقدم للركاب في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية ".

وأضاف :" فيه راكب ممكن يروح لشركة طيران معينة بسبب نوعية الطعام المقدم له ".

وأكمل :" لما سافرت الصين بالطائرة على إحدى الخطوط العربية كان مستوى الخدمة رائع وطول الرحلة معاك مضيف مخصص لك في الدرجة الأولى".

وتابع :"   مصر للطيران في تحسن كبير وندعم الناقل الوطني المصري وهذا ما يؤكد عليه رئيس الوزراء ". 
 

