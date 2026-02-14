أحمد موسى: مطلوب خدمات خاصة بالوجبات المقدمة لركاب درجة رجال الأعمال في مصر للطيران

علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم يكون هناك خدمات خاصة لنوعية الوجبات التي تقدم للركاب في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية ".

وأضاف :" فيه راكب ممكن يروح لشركة طيران معينة بسبب نوعية الطعام المقدم له ".

وأكمل :" لما سافرت الصين بالطائرة على إحدى الخطوط العربية كان مستوى الخدمة رائع وطول الرحلة معاك مضيف مخصص لك في الدرجة الأولى".

وتابع :" مصر للطيران في تحسن كبير وندعم الناقل الوطني المصري وهذا ما يؤكد عليه رئيس الوزراء ".

