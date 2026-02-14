سياحة البرلمان: انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران نقلة نوعية تعزز مكانتنا كمركز إقليمي

شاركت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في فعالية الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني مصر للطيران، والتي أقيمت بصالة (4) بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران، إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل الجوي.

وأشادت النائبة سحر طلعت مصطفى بهذه الخطوة التاريخية، مؤكدة في تصريحات لها، أن انضمام طائرات الجيل الحديث من طراز A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع النقل الجوي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: "ما شهدناه اليوم يؤكد أن قطاع الطيران المصري يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، فانضمام هذه الطائرة المتطورة تقنيًا وصديقة للبيئة يعزز قدرات الناقل الوطني التنافسية، ويدعم جهود جذب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة".

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في سوق النقل الجوي المصري، مؤكدة أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب تتابع عن كثب خطط التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع، وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وثمنت النائبة سحر طلعت مصطفى الجهود المبذولة من وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطريقان، مثمنة التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين من كبرى الشركات العالمية مثل إيرباص ورولز رويس، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في إدخال تقنيات مبتكرة تدفع عجلة نمو قطاع الطيران المصري.