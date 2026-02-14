قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سياحة البرلمان: انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران نقلة نوعية تعزز مكانتنا كمركز إقليمي

انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران
انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران
محمد الشعراوي

شاركت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في فعالية الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني مصر للطيران، والتي أقيمت بصالة (4) بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران، إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل الجوي.

وأشادت النائبة سحر طلعت مصطفى بهذه الخطوة التاريخية، مؤكدة في تصريحات لها، أن انضمام طائرات الجيل الحديث من طراز A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع النقل الجوي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: "ما شهدناه اليوم يؤكد أن قطاع الطيران المصري يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، فانضمام هذه الطائرة المتطورة تقنيًا وصديقة للبيئة يعزز قدرات الناقل الوطني التنافسية، ويدعم جهود جذب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة".

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في سوق النقل الجوي المصري، مؤكدة أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب تتابع عن كثب خطط التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع، وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة قدرتها الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وثمنت النائبة سحر طلعت مصطفى الجهود المبذولة من وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطريقان، مثمنة التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين من كبرى الشركات العالمية مثل إيرباص ورولز رويس، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في إدخال تقنيات مبتكرة تدفع عجلة نمو قطاع الطيران المصري.

انضمام A350 900 لأسطول مصر للطيران سحر طلعت مصطفى لجنة السياحة مصر للطيران الشركة القابضة لمصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

قمر الوكالة

تأييد حكم حبس البلوجر قمر الوكالة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

هيئةالمحكمه

جنايات المنصوره تقضي بإعدام عامل أنهى حياة ابن عشيقته

ارشيفية

تفاصيل أقوال سيدة أعمال متهمة بـ دهس عامل في مدينة نصر

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد