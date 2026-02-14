برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية انحياز واضح للمواطن قبل رمضان

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا للفئات الأولى بالرعاية وحرصًا حقيقيًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن توجيه الرئيس بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل الشهر الكريم، إلى جانب صرف مرتبات فبراير مبكرًا، يمثل خطوة إنسانية واجتماعية مهمة تعزز الاستقرار المجتمعي وتؤكد أن الدولة تتحرك بإحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه المواطنين. كما ثمّن توجه الدولة نحو استكمال مشروعات “حياة كريمة” ودعم قطاع الصحة وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات.

وأكد أن هذه القرارات المتكاملة تعكس رؤية قيادة سياسية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويحفظ استقرار الوطن.