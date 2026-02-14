في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

علق الإعلامي أحمد موسى، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من المؤكد أن أصحاب المعاشات سيكون لهم بند ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيعلن عنها ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" محدش هينسى المعاشات واطمئنوا غدا رئيس الوزراء سوف يتحدث عن بند خاص بالمعاشات ".

وأكمل :" أصحاب المعاشات في العين وعلى الرأس ومحدش هينساهم وبقولكم تابعوا حديث رئيس الوزراء غدا ".