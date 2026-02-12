التوك شو| أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا.. والصحة تطلق مبادرة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.





أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا

هنأ الإعلامي أحمد موسى الفريق أشرف سالم بمناسبة توليه منصب وزير الدفاع، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تُعد من أقوى الجيوش في العالم، وتمثل ركيزة أساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.تيم هوكينز: سنواصل تنفيذ الضربات ضد التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط

قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ التوترات عندما تزيد في المنطقة، فمن الجيد أن يكون هناك قوات وحشد بشكل أكبر، موضحًا، أنّ الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة يعتمد على تبديل القوات وغيار القوات بشكل دوري.





أحمد موسى: الحكومة أمام تكليفات واضحة وننتظر أداء يلبي طموحات الشعب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشارع المصري يترقب مرحلة عمل جادة ومبدعة خلال الفترة المقبلة.





التضامن تستجيب لحالة إنسانية وتنقل رجلا مسنا إلى دار مسنين بالسويس

كشف ياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، تفاصيل نقل " عم حامد" رجل مسن، إلى دار مسنين في بور توفيق.



عم حامد.. بسمة وهبة: أشكر وزيرة التضامن ومحافظ السويس على التحرك الإنساني العاجل

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن استجابة محافظة السويس ووزارة التضامن الاجتماعي لاستغاثة البرنامج بشأن حالة المواطن المواطن المسن "عم حامد"، والذي كان يعيش في ظروف إنسانية صعبة بعد أن تركه أبناؤه من دون رعاية أو متابعة.



«الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي | فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي.نهال طايل عن واقعة ضحية مطعم فيصل: حازم راح عشان أكل زفر

علقت الإعلامية نهال طايل على واقعة ضحية مطعم فيصل، قائلة:"أهل حازم انهاروا بسبب مقتل ابنهم غدرا، سواء الأم أو الزوجة".





الري : توجه المعدات صباح الغد إلى موقع رشاح أبو عوض بالهرم لإزالة المخلفات

أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة ستقوم بحل مشكلة رشاح أبو عوض بكفر الجبل بالهرم.



مجانا | الصحة تطلق مبادرة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، أن الصحة ليست مرتبطة بالجسد ولكنها مرتبطة بالجانب النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن البعض يعاني رغبة قهرية في التعامل مع الإنترنت، ومصحوب بعدم القدرة على ضبط الوقت ووجود اعراض توتر وقلق وعصبية.



